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17 Mayıs 2018 14:16

Edremit’te camiler temizleniyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayı dolayısı ile ilçede bulunan tüm camiler temizleniyor.

Edremit’te camiler temizleniyor

17 Mayıs 2018 14:16


Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, ilçede bulunan tüm camiler Ramazan Ayı dolayısı ile temizleniyor. Çalışmaları sürdüren belediye ekipleri, ibadet alanlarının iç kısımlarını büyük bir titizlik ve özenle temizleyerek Ramazan Ayı’na hazırlıyor. Her yıl periyodik olarak Edremit’te yaşayan veya ziyaret eden misafirlerin daha temiz biz ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına yapılan bu uygulamanın çevreden de olumlu tepkiler aldığı gözleniyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Ramazan Ayı nedeniyle tüm camileri ve cemevlerini belediyemizin imkanlarıyla temizleterek vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sağlıyoruz. Hemşerilerimizin, misafirlerimizin Ramazan boyunca ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ramazan Ayı’nın Edremitli hemşerilerimize ve tüm İslam camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle Ramazan’ın tamamlanmasını diliyorum” dedi.




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