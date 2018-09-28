Edremit'te çatı katı yangını korkuttu

Edremit'te 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yoğun duman nedeniyle çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 53.Soka'ta bulunan apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle evin bulunduğu sokak ve yakın çevre yoğun duman altında kalırken apartman sakinleride büyük panik yaşadı.

Edremit İtfaiye Amirliği'ne bağlı 4 söndürme aracı ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle çevre sakinleri de korku dolu anlar yaşadı. Binanın çatısı komple yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.