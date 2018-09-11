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Edremit'te cinayet

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki aile arasındaki husumet cinayetle noktalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki aile arasındaki husumet cinayetle noktalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yaylaönü Mahallesi Akçeşme mevkiinde Nurettin Tabuz (41) tabancı ile vurularak öldürüldü. Tabuz'un, aralarında husumet bulunan A.U. ve K.U. isimli şahıslarla tartıştığı ve çıkan arbede sonucu A.U.'nun Tabuz'a bir el ateş ederek başından vurduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmada 1 adet bıçak, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek bulundu.


Şüpheliler K.U., A.U. ve İ.S.K. jandarma tarafından yakalandı.


Öldürülen Nurettin Tabuz'un sosyal medya hesabına, "Azrail rol yapmaz, oyuncusunu kendi seçer" yazdığı öğrenildi.

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