Edremit’te çöp tehlikesi

Geçtiğimiz yaz sezonunda bir ayı aşkın süre yanan, Akçay Dallas mevkisindeki çöplükte pisliklerin dere yatağına ulaştığı ve çevreye rahatsızlık verdiği bildirildi.

Vatandaşlar, her an yağmur yağması ile çöplerin sahillere ulaşabileceğini ve dağlardan gelen suyun denize ulaşamaması nedeniyle bölgede su baskınlarının olabileceğini söylediler.

Bunun yanı sıra yağmur ile çöplerin deniz kirliliğine de neden olabileceğini söyleyen çevre sakinleri , Edremit Belediyesi’nin bir an önce önlem almasını istediler.