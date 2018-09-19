Edremit'te çöplük ve kıyı yangınları söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan çöplük ve kıyı yangınları kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, günün 24 saatti yangınlar ve kurtarma faaliyetleri ile uğraşıyor. Akçay Dallas mevkiindeki çöplük yangını ve Akçay eski devlet yolu üzerindeki kıyı yangını ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın çıkan bölgelerde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer özellikle yol kenarlarına yanıcı maddelerin atılmamasına özen gösterilmesini istedi.