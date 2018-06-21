Edremit’te dereler temizleniyor

Edremit’te bağlı Altınkum ve İkizçay Mahallesi’nde dereler ve kanallarda Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. İş makineleri ile derelerin içinde ki pislikler ve sazlıklar temizlenirken, dere kenarlarına atılmış olan moloz ve benzeri atıklarda ortadan kaldırılıyor. Belediye Başkanı Kamil Saka’nın talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerini belirten yetkililer, derelerde ve diğer çay yataklarında ki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Ramazan Bayramı ve seçimlerin ardından turizm sezonunda yoğunluğun en üst seviyeye çıkacağını belirterek vatandaşların temiz, huzur ve güven içerisinde turizm sezonunu geçirmeleri için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Başkan Saka, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park-Bahçeler başta olmak üzere ekiplerin derelerde temizlik çalışmalarına başladığını. Dere yatakları ve çevresinde oluşan kirliliklerin ortadan kaldırıldığını ifade eti.