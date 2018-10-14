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Edremit'te dumandan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Edremit’te meydana gelen yangında dumandan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Edremit'te meydana gelen yangında dumandan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 47. Sokak'ta ki apartmanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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