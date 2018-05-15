Edremit’te Dünya Engelliler Haftası kutlandı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hayırsever Fernur Sözen, “Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanır. Medeniliğimizin bir göstergesi de engelli kardeşlerimizle olan ilişkilerimizdir. Engelliler için hayatı daha yaşanır hale getirecek ve onların da bizler gibi mutlu olmalarını sağlayacak her türlü adımı hep beraber atmamız gerekmektedir. Öncelikle empati yaparak, kendimizi onların yerine koymalı, sorunlarını gidermek için duyarlılık göstermeliyiz. Onları sevgiyle kucaklamak her bireyin insani vazifesidir ve bu bilinçle hareket ettiğimiz takdirde engelleri ortandan kaldırabiliriz.’’ dedi.

Konuşmanın ardından, Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Akçay Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ve Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri; şiir, koro, dans, tiyatro, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterilerini izleyicilerin beğenisine sundu. Yapılan birbirinden güzel gösteriler, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Programa; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, İlçe Mal Müdürü Musa Asır, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ökçü, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.