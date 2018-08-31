Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 10:56

Edremit’te fener alayı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ile coşku içerisinde kutlandı.

Edremit’te fener alayı

31 Ağustos 2018 10:56


Akçay Öge Otel önünden başlayıp Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan fener alayının ardından Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda Ali Altay Konseri düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Şarkıcı Ali Altay, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdi.


Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Büyük Zafer’in 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu Edremitli yurttaşlarımızla birlikte yaşadık. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Akçay’da düzenlediğimiz fener alayı ve Ali Altay konserine katılan binlerce yurttaşımıza teşekkür ediyor; bugün bu zaferi kutlamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç