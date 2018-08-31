Edremit’te fener alayı

Akçay Öge Otel önünden başlayıp Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan fener alayının ardından Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda Ali Altay Konseri düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Şarkıcı Ali Altay, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Büyük Zafer’in 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu Edremitli yurttaşlarımızla birlikte yaşadık. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Akçay’da düzenlediğimiz fener alayı ve Ali Altay konserine katılan binlerce yurttaşımıza teşekkür ediyor; bugün bu zaferi kutlamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum.”dedi.