Edremit’te FETÖ/PDY operasyonunda bir tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü KOM Grup Amirliğince; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu, örgüt mensuplarına maddi destek sağlama konusunda aracılık ettiği gerekçesiyle üç aydır takip edilen A.L.K., düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

A.L.K.’nin adresinde yapılan aramada 1 adet laptop, 1 adet hafıza kartı, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet üzerinde şahıs isimleri ve yurt dışı telefon numaraları yazılı not kağıdı, 32 adet yasa dışı Fetullah Gülen CD’si, 20 adet Sızıntı dergisi, 2 adet Bankasya kartı, 7 adet Fetullah Gülen’e ait yasaklı yayın olan kitap, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşına yazılan mektup, 1 adet Zaman gazetesi ele geçirildi. İddiaya göre, sorgusunda "Fetullah Gülen için şehit olmak istiyorum" diyen A.L.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.