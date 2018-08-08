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08 Ağustos 2018 20:20

Edremit’te FETÖ/PDY operasyonunda bir tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edremit KOM Amirliğince yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Edremit’te FETÖ/PDY operasyonunda bir tutuklama

08 Ağustos 2018 20:20


Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü KOM Grup Amirliğince; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu, örgüt mensuplarına maddi destek sağlama konusunda aracılık ettiği gerekçesiyle üç aydır takip edilen A.L.K., düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.


A.L.K.’nin adresinde yapılan aramada 1 adet laptop, 1 adet hafıza kartı, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet üzerinde şahıs isimleri ve yurt dışı telefon numaraları yazılı not kağıdı, 32 adet yasa dışı Fetullah Gülen CD’si, 20 adet Sızıntı dergisi, 2 adet Bankasya kartı, 7 adet Fetullah Gülen’e ait yasaklı yayın olan kitap, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşına yazılan mektup, 1 adet Zaman gazetesi ele geçirildi. İddiaya göre, sorgusunda "Fetullah Gülen için şehit olmak istiyorum" diyen A.L.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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