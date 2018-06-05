Edremit’te grafik ve fotoğraf sergisi

Yılmaz Akpınar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları grafik ve fotoğraf çalışmalarından oluşan sergi okul bahçesinde açıldı. Sanat severlerin büyük ilgisini çeken sergide öğrencilerin çektiği fotoğraflar ve yapılan grafik çalışmaları yer alıyor.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç Yılmaz Akpınar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Grafik ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Okulun bahçesinde düzenlenen açılışın ardından konuklar sergiyi gezerek öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.