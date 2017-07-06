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06 Temmuz 2017 15:43

Edremit’te ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur’ operasyonunda 25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edremit’te ’Huzur’ operasyonu

06 Temmuz 2017 15:43


Edinilen bilgilere göre, Edremit genelinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Asayiş ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği "Huzur" operasyonunda 177 kişiye GBT ve 147 araçta tescil kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde 8 araç trafikten men edilirken eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplamda 8 bin 745 lira ceza kesildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 25 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesi narkotik köpekler tarafından bulundu. Yetkililer ilçe halkının huzuru için denetimlerin ve çalışmaların daha da sıklaştırılarak devam edeceğini vurgulandı.




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