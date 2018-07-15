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15 Temmuz 2018 15:17

Edremit’te İHA’nın "15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’nın objektiflerinden Türk milletinin destansı direnişinin anlatıldığı fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Edremit’te İHA’nın

15 Temmuz 2018 15:17

Serginin açılışını Edremit Kaymakamı Ali Sarmalı yaptı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi", Balıkesir’in Edremit ilçesinde açıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda açılışını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın yaptığı sergiye AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı. AK Parti İlçe Başkan Metin Örküç, İhlas Haber Ajansı’nın fotoğraf sergisinin Edremit’te açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, İHA yetkililerine teşekkür etti.


Kaymakam Sırmalı ise, “Bugün burada İhlas Haber Ajansı’nın muhabirlerinin 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışını yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duymaktayım. 15 Temmuz 2016 günü hain FETÖ terör örgütü tarafından demokrasimize ve milli irademize karşı bir darbe girişimi yaşandı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milleti bu darbe girişimini önledi, milli iradesine sahip çıktı. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı muhabirleri hem 15 Temmuz akşamı halkın direnişini hem de demokrasi nöbetlerinin fotoğraflarını çektiler. Bugün bunları burada sergiliyoruz. Bugün 250 tane demokrasi şehidimiz için buradayız, milli irademize sahip çıkmak için buradayız. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek için buradayız. Bizler birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her zaman demokrasimize ve mili irademize sahip çıkacağız. Ben tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerime şükranlarımızı sunuyorum, uzun ömürler diliyorum. Bu fotoğraf sergisini gerçekleştirdikleri için hem ilçe muhabirlerine hem de İhlas Haber Ajansı’na çok teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Sırmalı ve davetliler sergiyi gezerek İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Temsilcisi Bekir Terzioğlu’dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Fotoğraf sergisini ilçe halkı ve turistler de gezdi.




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