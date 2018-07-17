Edremit’te İkinci Kitap Fuarı 13 Ağustos’ta başlıyor

Edremit Kitap Fuarı” 13-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Edremit Kitap Fuarı bu yıl, Edremit’te büyüyen, okula giden, yapıtlarında Körfez’i ve insanlarını konu eden Sabahattin Ali anısına “Sabahattin Ali Yılı” olarak düzenleniyor.

İlki geçtiğimiz yıl “ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla yapılan ve yaklaşık 40 bin kitapseverin ziyaret ettiği fuar bu yıl 7 gün sürecek. Fuar, 13 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de kapılarını kitapseverlere açacak ve 19 Ağustos Pazar günü saat 24.00’de sona erecek.

Edremit Zeytinli Altınkum Meydanı’nda 3 bin 300 m2’lik alanda düzenlenecek 2. Edremit Kitap Fuarı 7 gün boyunca saat 18.00 ile 01.00 arasında kitapseverlerle buluşacak.

Fuar boyunca, onlarca söyleşi ve imza gününün yanı sıra, dinletiler ve çocuklara yönelik olarak da masal anlatı programları yapılacak, bölgenin özelliğine uygun özel paneller ve söyleşiler de fuar kapsamında yer alacak.

Fuar boyunca Türkiye’nin çok önemli isimleri ve belediye başkanlarıyla “Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilikle” ilgili paneller de düzenlenecek.

Edremit Belediyesi kitapseverlerin fuara katılımı kolaylaştırmak için 13-19 Ağustos tarihleri boyunca, Edremit’in bütün mahallelerinden fuar merkezine ring seferleri düzenleyecek.

Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilen “Sabahattin Ali 2. Edremit Kitap Fuarı” ile ilgili değerlendirmede bulunan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Zeytinin merkezi olan Körfez’de, ‘ölmez ağacın gölgesinde kitap’ başlığı ile ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz kitap fuarı ile bir yandan aydınlanmaya ve yarınlara ışık tutmayı, kitaba ve kitap okumaya katkı sağlamayı, diğer yandan da ismi kentimizle bütünleşen büyük yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali’nin ismini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak fuarın programı, fuara katılacak yazarlar, gazeteciler ve konuk listesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.