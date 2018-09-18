Edremit'te İlköğretim Haftası coşkulu bir şekilde kutlandı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde İlköğretim Haftası Hamiyyet-Ferudun Sözen İlkokulunda coşkulu bir şekilde kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Okul Müdürü Dilek Ekizer'in konuşması, Hayırsever Fernur Sözen'in konuşması ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'un konuşması ile devam etti.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “Başta Cumhuriyetimizin kurucu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 15 Temmuz şehitleri dahil tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sene başı itibariyle toplam 93 okulumuzda 23.548 öğrenci ve 1560 öğretmenimizle yeni döneme başlamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz diyerek; Edremit İlçesinde daha nitelikli eğitim koşullarının yaratılmasında ve eğitim sorunların çözümünde her zaman desteklerini esirgemeyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya, Belediye Başkanı Kamil Saka'ya, yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için bizlere her zaman destek olan eğitim gönüllüsü Hayırseverlerimiz Fernur Sözen ve Zehra Baysal Hanımefendiye ve adını burada tek tek sayamayacağım kişilere ve sivil toplum kuruluşlarımıza özellikle teşekkür ediyor, yeni eğitim öğretim yılının, Ülkemiz ve insanlığımızın dirilişine vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı İlköğretim Haftası ile ilgili yaptığı konuşmada: “Okulların açıldığı ilk haftayı “İlköğretim Haftası” olarak kutlamaktayız. Yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlamının sevincini ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bugün burada okullarımızda çocuklarımızın sevincini, mutluluğunu ve coşkusunu paylaşmak için buradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk: “Ulusların kurtuluşu ancak eğitimle olur” diyerekten eğitime verdiği büyük önemi vurgulamıştır. Gelişmiş tüm uluslar en pahalı ama en kalıcı yatırımlarını eğitim alanında yapmaktadırlar. 21. Yüzyılda uluslarası alanda en büyük koz, iyi eğitilmiş insan ve beyin gücüdür. Çünkü insana yapılan, gençlere yapılan yatırım fazlasıyla ilerde karşılığını vermektedir.

Geçmişimizden pişman olmamak, geleceğimizden kaygı duymamak için çocuklarımızın eğitimine büyük önem vermek zorundayız. Geleceğimiz ve göz bebeğimiz sevgili yavrularımızı bilimin öngördüğü kurallar içersinde sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı ciddiyetle yeteneklerinin el verdiği en üstün başarıya ulaştırmak biz idareci ve öğretmenlerin ortak amacıdır. Öğrencilerimizi cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan barışçıl, akılcı, çevreci, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, düşünen, düşündüğünü uygulayan, soran, sorgulayan, eleştiren, iyiden, doğrudan, güzelden yana tavır koyabilen bireyler olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğine yön verecek nitelikte yetişmeleri en büyük idealimizdir.”dedi.

Konuşmasında öğretmenlere seslenen Kaymakam Ali Sırmalı: “Her eğitim döneminde fedakarca çalışarak çocuklarımıza kazandırmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ederek, artık bugünden itibaren çocuklarımızın size emanet ederek, zorlukların üstesinden sevgi ve anlayış ile geleceksiniz” dedi.

Velilere seslenen Kaymakam Ali Sırmalı, “Çocuklarınızı okula göndermekle görevinizin bitmediğini düşünmeyin. Çocukların yanında en fazla vakit geçiren kişiler olarak onlara iyi rol model olun, okul idaresi ve öğretmenlerle iletişim halinde olun “dedi.

Öğrencilere seslenen Kaymakam Sırmalı, “ Sevgili öğrenciler, sizler evinizden sonra ikinci yuvanıza geldiniz. Siz istemeseniz de günler, aylar, yıllar çabucak geçecek. Önemli olan bu zamanı lehinize çevirebilmektedir. Şimdiden bir hedefiniz olsun. O hedef doğrultusunda ilerleyin. Büyüklerinize karşı saygı, küçüklerinize karşı sevgide kusur etmeyin. Herşeyden önemlisi bu milletin sizin gibi zeki, vatanını seven görev bilincinde olan öğrencilere ihtiyacı olduğunu hiç ama hiç unutmayınız” dedi.

Edremit İlçesinde 93 okulumuzda bin 560 öğretmen ve 23 bin 548 öğrenciyle yeni bir eğitim öğretim dönemine başladıklarını belirten Kaymakam Sırmalı; 2018-2019 eğitim öğretim döneminin güzel, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesi için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade etti. Bu kapsamda Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın başlattığı BENGİ projesi kapsamında sık sık okulları ziyaret ettiklerini, okulların ihtiyaçlarını yerinde görerek okulların ihtiyaçlarına katkıda bulunduklarını ve bundan sonrada katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Kaymakam Sırmalı, “Devletimiz, hükümetimiz her eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak geleceğe başarılı bir şekilde hazırlanması için okullar, derslikler, tabletler ve ücretsiz kitaplar gibi bir çok imkanı sunmaktadır” dedi.

Edremit her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarılı bir İlçe olup bu başarının yukarıya çıkarılması için çaba sarfettiklerini ifade eden Kaymakam Sırmalı, “Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olması dileğimle bütün görev alan idareci ve öğretmenlerimizin yapacakları fedakarca çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

İlköğretim Haftası ile ilgili yapılan konuşmaların ardından Hamiyyet-Ferudun Sözen İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinden Türkan Minel Çakır “Okulum” şiirini, 3. sınıf öğrencileri Toprak Ali Yıldırım ve Nida Çalış “ İlköğretim Haftası” şiirlerini okudular. “Harflerin Dansı” ve halkoyunları gösterilerinin ardından 4. sınıftan mezun olan öğrencilerin, 1. sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim etmesiyle kutlama programı sona erdi.

Kutlama Programına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Eşi Nuray Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Ak Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, protokol üyeleri, hayırseverler, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.