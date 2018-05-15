Edremit’te İsrail protesto edildi

AK Parti, MHP, Ensar Vakfı, Memur SEN, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen İsrail’e Telin Mitingi geniş katılım ile gerçekleşti. Mitingi, Kuran’ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Konuşmacıların ardından kürsüye gelen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü “İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.”dedi.

Daha sonra Edremit Müftüsü Said Emin Arvas şehitler için dua etti. İstaril’i telin mitingine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve çok sayıda vatandaşta katıldı.