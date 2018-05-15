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15 Mayıs 2018 16:58

Edremit’te İsrail protesto edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, ABD’nin dünyayı hiçe sayarak aldığı hukuksuz karar doğrultusunda, Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmek için Gazze’de gösteri yapan 60 sivilin İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmesi düzenlenen miting ile lanetlendi.

Edremit’te İsrail protesto edildi

15 Mayıs 2018 16:58


AK Parti, MHP, Ensar Vakfı, Memur SEN, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen İsrail’e Telin Mitingi geniş katılım ile gerçekleşti. Mitingi, Kuran’ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Konuşmacıların ardından kürsüye gelen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü “İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.”dedi.


Daha sonra Edremit Müftüsü Said Emin Arvas şehitler için dua etti. İstaril’i telin mitingine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve çok sayıda vatandaşta katıldı.




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