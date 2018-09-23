Edremit'te Jandarma trafik denetimlerini arttırdı

Jandarma ekipleri, trafikte tehlikeli sürüş yapan ve abartı egzozlu, ehliyetsiz, plakasız motosiklet kullanan sürücülere yönelik Altınoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde denetim yaptı.

Jandarma görevlileri motosiklet sürücülerine, daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği, çevreyi rahatsız edecek abart egzoz takmamaları gerektiği konusunda sürücüleri uyarırken, eksik evrakları bulunan motosiklet sahiplerine ise trafik cezası kesti. Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.