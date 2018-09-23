İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te Jandarma trafik denetimlerini arttırdı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, bağlı olan mahallelerde motosiklet denetimlerini arttırdı.


Jandarma ekipleri, trafikte tehlikeli sürüş yapan ve abartı egzozlu, ehliyetsiz, plakasız motosiklet kullanan sürücülere yönelik Altınoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde denetim yaptı.


Jandarma görevlileri motosiklet sürücülerine, daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği, çevreyi rahatsız edecek abart egzoz takmamaları gerektiği konusunda sürücüleri uyarırken, eksik evrakları bulunan motosiklet sahiplerine ise trafik cezası kesti. Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.