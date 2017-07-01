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01 Temmuz 2017 21:08

Edremit’te Kabotaj Bayramı kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edremit’te Kabotaj Bayramı kutlandı

01 Temmuz 2017 21:08


Akçay Mahallesi’ndeki etkinlikler, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Edremit Liman Başkanı Selim Akova’nın TCSG 6 Sahil Güvenlik Botu ile Atatürk ve Şehit Denizciler anısına denize çelenk bırakmasıyla başladı.


Edremit Liman Başkanı Selim Akova, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra yüzme yarışları, su altında nefes tutma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları yapıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödül ve madalyaları protokol tarafından verildi.




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