Edremit’te kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçak içki olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bölgede bulunan işletmelere kaçak içki satışı yapıldığı öğrenildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesinde İ.Ö.’ye ait demir doğrama atölyesi, evi ve eklentileri ile aracında yapılan aramada; 40 adet 100 cl rakı, 30 adet 70 cl rakı, 30 adet 50 cl rakı, 17 adet 35 cl rakı, 2 adet 70 cl votka, 1 adet 50 cl votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla olayla ilgili olarak şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak içkilere ise el konuldu.