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30 Kasım 2017 12:11

Edremit’te kaleşnikoflu çete çökertildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaleşnikoflu çete polis tarafından çökertildi.

Edremit’te kaleşnikoflu çete çökertildi

30 Kasım 2017 12:11

Yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Edremit KOM Grup Amirliğince 23 şüpheli şahsın adresinde arama yapıldı. 20 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan baskın ve aramalarda 2 adet kaleşnikof AK-47 tüfek, 1 adet uzi otomatik silah, 9 adet şarjör, 35 adet kaleşnikof fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 96 adet tabanca fişeği, çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.




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