Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 14:41

Edremit’te kaleşnikoflu çeteden 7 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin başarılı operasyonu ile çökertilen kaleşnikoflu çeteden 7 kişi tutuklandı.

Edremit’te kaleşnikoflu çeteden 7 kişi tutuklandı

05 Aralık 2017 14:41


Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu, bir çok iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla yaralama, tehdit, gasp, yağma vb. olayların failleri olduğu ileri sürülen 23 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 23 şüpheliden M.S.T, C.T, A.Ç, E.T, T.T, A.İ. ve M.N.T. tutuklanırken, dördü tutuksuz yargılanmak üzere, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


23 şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda 2 adet kaleşnikof AK-47 tüfek, 1 adet uzi otomatik silah, 9 adet şarjör, 35 adet kaleşnikof fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 96 adet tabanca fişeği, çok sayıda kesici delici alet ele geçirilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç