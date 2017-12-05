Edremit’te kaleşnikoflu çeteden 7 kişi tutuklandı

Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu, bir çok iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla yaralama, tehdit, gasp, yağma vb. olayların failleri olduğu ileri sürülen 23 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 23 şüpheliden M.S.T, C.T, A.Ç, E.T, T.T, A.İ. ve M.N.T. tutuklanırken, dördü tutuksuz yargılanmak üzere, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda 2 adet kaleşnikof AK-47 tüfek, 1 adet uzi otomatik silah, 9 adet şarjör, 35 adet kaleşnikof fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 96 adet tabanca fişeği, çok sayıda kesici delici alet ele geçirilmişti.