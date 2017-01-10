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10 Ocak 2017 19:38

Edremit’te kar mücadelesi devam ediyor

Edremit’te kar mücadelesi devam ediyor

10 Ocak 2017 19:38

Yurt genelindeki yoğun kar yağışı Edremit ilçesinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kırsal mahalleler başta olmak üzere kapanan ve buzlanan yollara karşı Edremit Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla önlem alıyor.
Edremit ve çevresinde uzun bir aranın ardından kuvvetli şekilde etkisini gösteren kar yağışına karşı Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. 24 saat görev başında olan ekipler buzlanan ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ortaoba, Yaşyer, Hacıarslanlar, Dereli gibi yüksek rakımda bulunan mahallelerde ekipler gerekli önlemleri alırken, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor. Edremit Belediyesi’nin telefonlarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Kamil Saka, “Uzun bir süre sonra Edremitliler olarak merkezde kar yağışını görmüş olduk. Biz ekiplerimizle birlikte oluşabilecek sorunlara karşı 24 saat görev başında gerekli önlemleri alıyoruz. Olumsuz hava koşullarından etkilenen yerlerde zorluk yaşayan yurttaşlarımız da rahatlıkla bizimle iletişim kurabilirler” dedi. Kar yağışının bölgede bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.



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