Edremit’te karma el sanatları sergisi açıldı

Belge töreni ve yıl sonu sergisine katılan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen tüm kursları önemsiyoruz. Bu kurslara daha çok bayan kursiyerlerimiz katılmakta. Özellikle insanımızın boş vakitlerini değerlendirmesi, kültürümüzün geçmişten günümüze yansıtılması ve aile bütçesine katkı sunulması kapsamında bu kurslar büyük önem arz etmekte. Bu yıl 370 kursta 10 bin 400’e yakın kursiyerimiz yer aldılar. Amacımız kurslara katılım sayısını daha da artırmak. Tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı teşekkür ediyorum. Edinmiş oldukları bilgi ve becerilerin bundan sonraki hayatlarında faydalı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.’’ dedi.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Kursiyeri Güner Çalışır bir konuşma yaparak, “Bugün burada görmüş olduğunuz tablo kişinin kendini geliştirmesinin, yaşı ve zamanı olmadığının resmidir. Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu kurslar, bunun için büyük bir fırsattır. Üretken bir toplum olma imkânı sağlar ve böylece memleketimizin gelişmesine katkıda bulunuruz.’’ dedi

Konuşmaların ardından, kurslara katılan kursiyerlere katılım belgeleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı tarafından verildi.

Protokol üyeleri daha sonra Halk Eğitimi Merkezi ek binasına geçerek, burada Karma El Sanatları Sergisi’ni açılışını gerçekleştirdiler. Görkemli bir açılışa sahne olan 21 farklı branşta 350 kursiyerin katılımıyla açılan sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı’nın açılış konuşmasının ardından, protokol üyeleri sergiyi detaylı bir şekilde inceleyerek gezdiler.

Törene; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Savcısı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.