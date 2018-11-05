Edremit'te kazada can pazarı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 3 yaralıyı itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Koca Seyit Havalimanı kavşağında M.O. yönetimindeki 10 P 9671 plakalı kamyonet ile A.K. idaresindeki 10 H 3491 plakalı araç ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı. Kazada 10 P 9671 plakalı kamyonet içinde bulunan Hatice O, Emine Ç. ve Meryem Ç. çarpmanın etkisiyle kabin içinde sıkıştı. Yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi tarafından araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.