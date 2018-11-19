Edremit'te kermes geliri okula kütüphane olacak

Edremit 'in Kızılkeçili Ortaokulu aile birliği üyeleri, okula gelir amaçlı kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir okulun ihtiyaçları için harcanacak.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese veliler büyük ilgi gösterdi. Satışa sunulan tuzlusundan tatlısına kadar tüm yiyecekler kısa sürede tükendi. Kermesi, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş da ziyaret etti. Gülay Özlü, Ayşe Akbıyık, Esen koç, Türkan Avcı Karabaş'tan oluşan Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Üyesi Binnur Özkan'nın da destek verdiği kermes ilgi gördü. Örnek bir kermes gerçekleştirdiklerini anlatan Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Özlü, “Okul müdürümüz ve değerli öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Okulumuzda bize yardımlarını ve desteğini esirgemeyen değerli velilerimize de minnettarız. Ayrıca, Akçay Mahalle sakinlerine de destek ve katılımları için teşekkür ederiz. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş'a da katkı ve ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Okul Müdürü Erhan Tuna da, aile birliği başkan ve üyeleri ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Kermes gelirinin, okulda kütüphane ve spor salonunun eksikliklerinin giderilmesinde kullanılacağı bildirildi.