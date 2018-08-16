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16 Ağustos 2018 15:30

Edremit’te Kur’an kursları gölge oyunu finali ile sona erdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaz dönemi Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin kapanış final töreni muhteşem oldu .

Edremit’te Kur’an kursları gölge oyunu finali ile sona erdi

16 Ağustos 2018 15:30


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile sona erdi.


yaz Kuran kurslarının önemini bildiren Müftü Sait Emin Arvas açılış konuşmasında , “Bu yılda ’Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’ şiarıyla camilerimiz tatilde çocuklarımızla şenlendi. Kur’an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin biz müminlere en büyük hediyesidir. Günümüzü ve yarınımızı onun rehberliğinde inşa ederiz. Çocuklarımızda Yüce Allah’ın bize en büyük emanetidir. Kur’an’ın rahmet yüklü mesajlarını, helal ve haramlarını göz aydınlığımız olan yavrularımıza da öğretmek hepimizin görevidir. Onlarca öğrencimiz boş zamanlarını camilerimizde değerlendirerek bu coşkuyu yaşadı. Şu unutulmamalıdır. Çocuklarımız bizim sorumluğumuzdadır. Onları kendini ve Rabbini bilen, sorumluluklarının farkında olan, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek ise her anne babanın evladına karşı en önemli görevidir. Peygamberimiz (s.a.s)’in “Hiç bir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” diye buyurarak yavrularımıza imanı ve İslâm’ı öğretmek, güzel ahlak ile mücehhez kılmak onlara bırakacağımız en büyük mirastır. Kur’an kurslarında emek veren değerli imamlarımıza, müezzin kardeşlerimize ve Kur’an kursu hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Anne ve babalara Yüce Kitabımızın ve Peygamber Efendimizin izinde hayatına yön veren nesiller yetiştirmek adına olan gayretleri için teşekkür ediyorum ”diye konuştu.


Etkinlik, daha sonra Karagöz-Hacivat oyunu, çocuklar için düzenlenen çeşitli yarışmalar ve Kur’an kursu öğrencileri tarafından söylenen ilahilerle sona erdi.




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