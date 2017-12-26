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26 Aralık 2017 10:21

Edremit’te Mehmet Akif Ersoy Konferansı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konferansı, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde sunuldu.

Edremit’te Mehmet Akif Ersoy Konferansı

26 Aralık 2017 10:21


Fatih Akbaba, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ait bilinmeyenleri anlatırken "Akif’i anlayabildik mi?" sorusuyla; milli şaire gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi vurguladı.


Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u insanlara, özellikle gençlere anlatılmasına ve tanıtılmasına olanak sağlayan, "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" Konferansını Edremit’te düzenlenmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ve konferansı sunan Eğitimci Yazar Fatih Akbaba’ya teşekkür eden Kaymakam Ali Sırmalı, milli şairimizi her yönüyle anlatılması kapsamında bu etkinliğin büyük önem taşıdığını vurguladı.


Duygusal saatlerin yaşandığı programda davetliler gözyaşlarını tutamadı. Konferansın sonunda, Fatih Akbaba’ya teşekkür eden Kaymakamı Ali Sırmalı, Akbaba’ya teşekkür ederek bir buket çiçek takdim etti. Fatih Akbaba ise çiçeği salonda bulunan şehit polis Gökhan Kıncak’ın annesine takdim etti. Program, konuşmacı Akbaba’nın konuklara kitabını imzalanması ile sona erdi.




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