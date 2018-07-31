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31 Temmuz 2018 14:21

Edremit’te milletvekili iletişim ofisi çalışmalarına başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan milletvekili iletişim ofisi çalışmalarına başladı.

Edremit’te milletvekili iletişim ofisi çalışmalarına başladı

31 Temmuz 2018 14:21

İlk olarak Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, ofiste vatandaşları ile buluştu.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Merkezinde oluşturulan milletvekilleri iletişin ofisi hizmet vermeye başladı. Milletvekillerine ulaşmak isteyen vatandaşlar duyurular kapsamında buraya gelerek milletvekilleri ile sorunlarını paylaşabiliyor, isteklerini dile getirebiliyor.


Milletvekili İletişim Ofisi’nin ilk halk buluşmasını ise AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey yaptı. Çalışma hakkında bilgi veren Canbey “Şimdi tabi ben milletvekili olduğum süreçten bu yana her zaman söylüyorum “Milletin içerisinde olacağız, milletimiz ile birlikte olacağız” Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da bunu sık sık vurguluyor. “Milletin içinde olun” diye. Ben bunu bu şekilde formüle ettim "Cumhurbaşkanımızın ve davamızın yolunda, milletimizin yanında.” diyorum. Milletimiz ile birlikte bu meseleleri konuşacağız. Sorunları konuşacağız. Çözüm üretmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Yeni uygulamalar yapmamız lazım. Millet ile buluşmanın yollarını bulmamız lazım. Bu yaptığımız çalışmada, bu gün milletimizi dinliyoruz. Halkımızı dinliyoruz çalışması da bunun ögelerinden bir tanesi. Zaten seçim dönemi kampanyasında bizler iletişim ofislerimiz olacak diye milletimize söyledik. Aslında iletişim ofisi uygulamasının önemli bir örneği bu. Burada Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin çok büyük bir yeri var. Burası milletvekilleri odası. Biz buraları kullanacağız inşallah milletimizi dinlemeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince çözüm üretmeye gayret edeceğiz.”dedi.


Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken; modern bir ortamda milletvekilleri ile görüşme imkanını sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na da ayrıca teşekkür ettiler.




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