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14 Temmuz 2018 13:47

Edremit’te motorda mahsur kalan kedi ile itfaiye erinin kovalamacısı

Balıkesir’in Edremit ilçesi aracın motorunda mahsur kalan kedi ile itfaiye erinin kovalamacasına tanık oldu.

Edremit’te motorda mahsur kalan kedi ile itfaiye erinin kovalamacısı

14 Temmuz 2018 13:47


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Fener Mahallesi Özüm Sitesi önünde 34 YJ 2935 araç motorunda mahsur kalan kedi araç sahibinin kişisel mücadelesi ile çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.


Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen yaramaz kedi ile itfaiye eri arasında yoğun bir mücadele yaşandı. Kedi motor kısmında girmedik yer bırakmadı. İtfaiye eri yakalayabilmek için kovaladı. Kedi itfaiye erini epey uğraştırdı. Uzun süren mücadele sonunda çaresiz kalan kedi motor kısımında fazla kalamayacağını anlayınca kaçtı. Site sakinleri ise sabah saatlerinde müthiş kovalamacaya tanık oldu.




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