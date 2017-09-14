Güncellenen Öğretim Programları tanıtımını yapan Balıkesir İl Formatörleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Matematik, Fizik Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kimya, Coğrafya Biyoloji ve İngilizce alanında da öğretmenleri bilgilendirdi.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat tanıtım toplantısına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; bir selamlama konuşmasıyla toplantıyı başlattı. Yapılan diğer toplantılar ise, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehim Altun ve Ramazan Öney’in katılımıyla devam etti. Güncellenen Öğretim Programları tanıtımı 14 Eylül tarihinde Sınıf Öğretmenlerine yapılacak olan bilgilendirme toplantıları ile sona erecek.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, Okul Müdürü Orhan Koç’tan bilgi aldı. Kısa zamanda okulda çok büyük ve çok güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek, Okul Müdürü Orhan Koç’u ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.