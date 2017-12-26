Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 14:49

Edremit’te müzik öğretmeni cinnet geçirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, iki bıçakla sokağa çıkan müzik öğretmeni, iki kişiyi yaraladı.

Edremit’te müzik öğretmeni cinnet geçirdi

26 Aralık 2017 14:49

Cinnet geçirdiği ileri sürülen öğretmen, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralandı.


Olay, sabah namazı sırasında Cennetayağı Mahallesi 770. Sokak’ta meydana geldi. Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde müzik öğretmeni olan Alper U, iddiaya göre, iki bıçakla evden çıktı. Öğretmen, sokağın başında karşılaştığı S.B’ye bıçakla saldırdı. S.B’yi hafif yaralayan öğretmen, araya giren ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan hafif şekilde yaraladı. Öğretmen daha sonra buradan okul istikametine geçti. Cinnet geçiren öğretmen, ana yoldan geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.


Bu arada hafif yaralanan iki kişinin öğretmenden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda da benzer tarzda cinnet geçirdiği ileri sürülen öğretmen, kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç