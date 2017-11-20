Edremit’te öğrenciler, kısa süreli engelli oldular

Edremit Göbelezoğlu Ortaokulu Müdürü Aydın Kulaksızoğlu’nun öncülüğünde; okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Onur Kılavuz, Rehberlik Öğretmeni Fatma Erdoğan ile 750 öğrencinin katıldığı etkinlikte; gözleri bağlanan, tekerlekli sandaliyeye oturtulan ve koltuk değnekleri kullandırılan öğretmen ve öğrencilere engelli farkındalığı anlatıldı.

Ayvalık başta olmak üzere Balıkesir ilçeleriyle, Türkiye’nin birçok kentinde söz konusu çalışmayı sürdüren ASTED’in görme engelli koordinatörü Namık Tuncel’in öğrencilerin gözlerini bantlayarak güncel hayattaki kolayca yapılabilen işleri yapmasını istemesinin sonucunda, öğrencilerin birçok işi yapamadıkları gözlenen etkinlikte; okul müdürü Aydın Kulaksızoğlu’nun yanı sıra öğretmenler de aynı testlere tabi tutuldu.

Tek elle mont giyilmeye çalışılmasının yanı sıra gözleri bantlıyken yere atılan bir anahtarı bulabilmek, tekerlekli sandaliye ile merdiven basamaklarında kalmak, tek elle bir dilim ekmeğe margarin yağı sürebilmek, gözleri kapalıyken patates soymak gibi bir çok testin yapıldığı neşeli farkındalık eğitiminde öğretmen ve öğrencilerin çoğu zaman çaresiz kaldıkları gözlendi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan okulun idareci ve öğretmenleri; engelliğin son derece zor bir durum olduğu ve onların güncel hayatta yaşadıkları sıkıntıları algılayabilmek için öğrencilere verilmesinin oldukça anlamlı olduğu vurgulandı.

Okulun Rehber Öğretmeni Fatma Erdoğan; okulda düzenledikleri çalışmayla öğrencilere engellik farkındalığı kazandırmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Okulun Fen Bilgileri Öğretmeni Onur Kılavuz da, yapılan çalışmanın tek kelimeyle ‘empati’ olduğunu söyledi.

Yaptıkları eğitimle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan ASTED’in görme engelli genel koordinatörü Namık Tuncel, “Engelli olanlarla, olmayanlar arasında çok büyük bir boşluk olduğunu gördüm. Bu boşluğu birbirimizi daha iyi anlayabilmek ve nasıl doldurabileceğimizi düşünerek yola çıktığımızda; engelli insanları daha iyi anlayabilmek için onlar gibi birkaç dakikalığına yaşamak gerektiğini fark ettik. Bu yüzden de engelli olmayan insanları, yaptığımız bu etkinliklerle engellilerin dünyasına davet ediyoruz. Koltuk değnekleri, tekerlekli sandaliyelerin yanı sıra gözlerini bantladığımız çocuklarımıza bu farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Bu çalışmaları geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımıza yönelik yaparak da en azından yeni nesillerin engellilere yönelik bakış açılarını duyarlılığa çevirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız; engelli olmanın çok kolay, ama engelli olarak yaşamanın çok zor olduğunu anlıyorlar. Bugün engelli olmanın en önemli sebeplerinden biri trafik kazaları. Sağlıklı bireyler bu tür kazaların başlarına gelmeyeceğini sanıyorlar. Ama başlarına geldiğinde de bu şekilde yaşamak çok zor oluyor. Biz bu yaptığımız çalışmalarla toplumumuzu bilinçlendirerek, engellilik farkındalığına dikkatleri çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Tuncel, Edremit’te yaptıkları çalışmada kendilerine destek veren Kaymakam Ali Sırmalı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç’a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.