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23 Aralık 2016 15:26

Edremit’te öğrencilerden Halep’e yardım eli

Edremit’te öğrencilerden Halep’e yardım eli

23 Aralık 2016 15:26

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Halep kentindeki savaştan mağdur olan ve göçmen durumuna düşen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamakta katkıda bulunmak amacıyla Remzi Molvalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri giysi kampanyası düzenledi.
Okul Müdürü Yücel Mercan, okulumuzda ‘Halep’te İnsanlar Ölmesin’ kampanyası çerçevesinde okulumuzda giysi odası projesi ve öğrenci meclisi işbirliği ile kampanya düzenledik. Kampanyaya okul velileri ve öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. Okulumuz adına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.”dedi. Alınan giysiler, Edremit Müftülüğü yetkililerine Halep’e gönderilmek üzere teslim edildi.



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