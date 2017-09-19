Edremit’te öğretim yılı hizmetli sıkıntısı ile başladı

Yenigün, “Okullarda en çok hizmetliye ihtiyaç duyulan zaman dilimi okulların açıldığı ilk ay olmasına rağmen okullarımızın çoğunda hizmetli eksiği var. Bir gün tuvaletleri temizlenmeyen okula ikinci gün kimsenin giremeyeceği düşünüldüğünde öğretmenden bile öncelikli ve önemli olan hizmetlinin olmaması eğitimin en temel ve en öncelikli konusu olmak zorundadır “dedi.

Nasıl olsa bir şekilde çözen biri var mantığı ile okul müdürlerinin kaderine terk edildiğini ifade eden Yenigün, “Kaderine terk edilen okul müdürleri ise imkansızlıklar içinde mucize yaratmaya çalışmaktadır. Bilindiği üzere okullarımıza yeni kadrolu hizmetli alımı çok sınırlı sayıda olup, okullarımızın tamamına yakınında hizmetli eksiği bulunmaktadır. İş-Kur kapsamında alımlar olmakla beraber bu kurumun kriterleri ve planlaması gereği alımlar genellikle Ekim aynın yarısında olmaktadır. Bu nedenle okulların en çok hizmetliye ihtiyaç duydukları zaman dilimi olan okulların açıldığı ilk bir ay neredeyse tüm okullarımızda hizmetli sorunu yaşanmaktadır. Bu konuda okul müdürleri bireysel çabalarıyla geçici çözüm bulmaya çalışmakla birlikte ya geleceğe dönük borçlanarak okulların diğer ihtiyaçları ihmal edilmekte ya da yasal zorluklarla karşılaşılmaktadır. Okulların hizmetli sorunu devletin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisi olup, okul müdürlerine havale edilerek görmezden gelinmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi eğitime de ciddi zarar vermektedir. En azından İş-kurdan çalışacak hizmetliler 1 Eylülde göreve başlamalıdır” diye konuştu