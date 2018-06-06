Edremit’te okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Edremit’te yoğun bir katılımla devam eden okuryazarlık seferberliği kapsamında, 80 saatlik yoğunlaştırılmış okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Eşi Nuray Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Avcı’nın katılımıyla 50 kursiyere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Türkiye’nin eğitim konusunda büyük mesafeler kat ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında İlçemizde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için bu programları gerçekleştiriyoruz. ’Türkiye’de Okuma Yazma Bilmeyen Kimse Kalmasın’ sloganıyla 43 ayrı okulumuzda yürütülen projemiz kapsamında bugüne kadar 536 kursiyerimiz okuma ve yazmayı öğrendi. Bugün kurslarımızı başarıyla bitiren ve karanlıktan aydınlığa bir kapı aralayan 50 kursiyerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Okuma yazma bilmemenin zorluklarını geride bırakmış, hayata daha farklı gözle bakabilen ve hayallerini gerçekleştiren kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra sık sık pratik yaparak öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz ve sürekli alıştırmalar yaparak öğrendiklerinizi unutmayacaksınız. Öğrendiklerinizi sürekli tekrar ederek okuma-yazmanızı geliştireceksiniz. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesinde eğitimin büyük önemi bulunmaktadır. Bu kapsamda insanlarımızın örgün ve yaygın eğitim yoluyla eğitim-öğretim görmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede okuma-yazma öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Halk Eğitimi Merkezimize veya okullara başvurması yeterlidir. Hedefimiz Edremit’te okuma yazma oranını yüzde 100’e çıkarmaktır." dedi.

Kursiyerler kursların düzenlenmesinde İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler. Kursların çok faydalı olduğunu dile getiren kursiyerler Kaymakam Ali Sırmalı’ya çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundular. Bundan sonrada kurslara devam etme taleplerini ileten kursiyerler, Kaymakam Sırmalı’ya memnuniyetlerini dile getirdiler.