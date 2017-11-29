Edremit’te oyun birlikte, hayat birlikte

Edremit Kaymakamlığının koordinatörlüğünü yaptığı özel çocuklar için düzenlenen Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Turnuvasının ilk ayağı, 4 takım ve 40 sporcunun katılımıyla Edremit Meslek Yüksekokulu Spor kompleksinde gerçekleştirildi.

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Hikmet Ercan’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü turnuvaya; Edremit Merkezi ve Teknik Anadolu Lisesi, Havran Halk Eğitim Merkezi, Havran Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Burhaniye Gamzeler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin özel sporcuları katılım gösterdi.

Edremit Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleşen ilk turnuvaya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Sırmalı "Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen; ’Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ sloganıyla yürütülen Özel Olimpiyatlar Türkiye Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvasını Kaymakamlığımız koordinatörlüğünde yürütmekten mutluluk duyduk. Edremit ilçemizde engelli ve engelsiz öğrencilerimizin yan yana geldiği bu güzel ortamda emeği geçenlere kurumlarımıza ve özel çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci ayağı Havran İlçesinde yapılacak turnuva, katılımcıların birlikte çektirdiği fotoğraflarla son buldu.