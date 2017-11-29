Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:44

Edremit’te oyun birlikte, hayat birlikte

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi kapsamında ilk turnuva Edremit Meslek Yüksekokulu spor kompleksinde düzenlendi.

Edremit’te oyun birlikte, hayat birlikte

29 Kasım 2017 14:44


Edremit Kaymakamlığının koordinatörlüğünü yaptığı özel çocuklar için düzenlenen Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Turnuvasının ilk ayağı, 4 takım ve 40 sporcunun katılımıyla Edremit Meslek Yüksekokulu Spor kompleksinde gerçekleştirildi.


Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Hikmet Ercan’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü turnuvaya; Edremit Merkezi ve Teknik Anadolu Lisesi, Havran Halk Eğitim Merkezi, Havran Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Burhaniye Gamzeler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin özel sporcuları katılım gösterdi.


Edremit Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleşen ilk turnuvaya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, kurum amirleri katıldı.


Kaymakam Sırmalı "Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen; ’Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ sloganıyla yürütülen Özel Olimpiyatlar Türkiye Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvasını Kaymakamlığımız koordinatörlüğünde yürütmekten mutluluk duyduk. Edremit ilçemizde engelli ve engelsiz öğrencilerimizin yan yana geldiği bu güzel ortamda emeği geçenlere kurumlarımıza ve özel çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


İkinci ayağı Havran İlçesinde yapılacak turnuva, katılımcıların birlikte çektirdiği fotoğraflarla son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    16°C
  • Cuma
    Sisli
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç