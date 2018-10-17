Edremit'te polis kuş uçurtmuyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, son on gün içinde şüpheli araçları durdurarak otomobilleri ve vatandaşları didik didik arayarak GBT'lerini sorguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahimce Mahallesi başta olmak üzere ilçenin kritik noktalarında, yapılan çalışmalar sonucunda bin 318 GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü ile 19 aranan şahsı yakalarken, bin 250 araç kontrol ederek 200 araca toplamda 89 bin TL cezai işlem uyguladı. 50 araç trafikten men edilirken, 20 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 4 kişi ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı. Uygulamalarda toplamda; 70 gram esrar, 21,93 gram bonzai, 52 gram skunk, 11 gram metamfetamin, 150 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Zafer Dönmez koordinesindeki çalışmalarda, ilçede daha huzurlu bir yaşam sağlamak amacıyla operasyon ve uygulamalara aralıksız devam edileceği öğrenildi.