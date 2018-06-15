Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı

Kaymakam Sırmalı "Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun doruğa çıktığı, hoş görünün yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir."dedi.

Sabah saat 09.30’da Edremit Öğretmen Evinde başlayan bayramlaşma merasiminde daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bayramlaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum. Ramazan Bayramının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun doruğa çıktığı, hoş görünün yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir.”dedi.

Daha sonra Kaymakam Sırmalı ve protokol üyeleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığını, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Edremit Devlet Hastanesini ve Edremit Kızılay Huzur Evi’ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ali Sırmalı hastane ziyaretinde hastalara acil şifalar diledi. Kaymakam Sırmalı Huzur Evi ziyaretinde huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P. Alb. Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.