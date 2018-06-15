Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 12:30

Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen bayramlaşma gerçekleştirildi.

Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı

15 Haziran 2018 12:30

Kaymakam Sırmalı "Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun doruğa çıktığı, hoş görünün yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir."dedi.


Sabah saat 09.30’da Edremit Öğretmen Evinde başlayan bayramlaşma merasiminde daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bayramlaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum. Ramazan Bayramının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun doruğa çıktığı, hoş görünün yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir.”dedi.


Daha sonra Kaymakam Sırmalı ve protokol üyeleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığını, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Edremit Devlet Hastanesini ve Edremit Kızılay Huzur Evi’ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ali Sırmalı hastane ziyaretinde hastalara acil şifalar diledi. Kaymakam Sırmalı Huzur Evi ziyaretinde huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.


Bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P. Alb. Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç