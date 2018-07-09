Edremit’te şiir ve türkü gecesi sanatçı ve yazarları buluşturdu

Güre Mahallesindeki bir çay bahçesinde bir araya gelen sanatçıların konserleri ve okunan şiirler izleyenlere unutulmaz saatler geçirtti.

Güre sahilindeki Çay bahçesinde toplanan sanatseverler, önce Ahmet Derman ve Adnan Akyol’un sazları eşliğinde Nilgün Karataş’tan türküler dinledi. Daha sonra, Adil Yıldız, Hüseyin Eroğlu ve İsa Çetin’in bağlama eşliğinde söylediği türküler izleyenleri coşturdu. Türkülere, izleyenler de eşlik etti. Etkinlikte, şiirler okunurken, yazarlar da kitaplarını imzaladı Konuklara teşekkür eden Ayşegül Akay, “Okudum Okudum İnsan Okudum adlı etkinliğimizde şiirleri türkülerle birleştirdik. Günümüzde, kadına şiddet olayları arttı. Buna dikkat çekmek istedik. Farkındalık oluşturmak istedik. Çok da güzel bir katılım oldu. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Nilgün Karataş da, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Yazar, şair ve ozanlarımızla buluştuk. Çok güzel bir gece geçirdik. Sevgili Ayşegül Akay’a teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler devam etmeli” dedi.