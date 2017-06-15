Edremit’te suç çetesi çökertildi

Gözaltına alınan 29 kişiden 12’si tutuklanırken 16 kişi adli kontrol şartı ile 1 kişide savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis suç örgütünün deşifre edilip tüm unsurlarıyla birlikte yok edilmesi için başlattığı çalışma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası 29 kişiyi gözaltına aldı. Dün sabah mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 15 kişiden, örgüt lideri ve yöneticisi olan 7’si tutuklanırken, 8 şüpheli kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Bugünde kalan 14 kişi adliyeye geniş güvenlik önlemi altında getirildi. Bu şahıslardan 5’i tutuklanırken 8’i adli kontrol şartı 1 kişide savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında dün örgüt lideri E.B.G. (42 ) ile örgüt yöneticileri oldukları iddia edilen S.T. (34), Y.T.(32), S.G. (30), M.G.(23), F.T. (41) ve E.K. (37), bugünde F.K. (49), A.G. (43), Ş.Y.(31),A.Y. (42), M.T.(39) isimli kişiler tutuklandı.