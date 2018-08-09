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09 Ağustos 2018 14:38

Edremit’te trafik ekipleri denetimlerini arttırdı

Edremit Emniyet Müdürlüğü İlçe Trafik Şube ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Edremit’te trafik ekipleri denetimlerini arttırdı

09 Ağustos 2018 14:38


Kurban bayramının yaklaşması ile merkez ve bağlı olan mahallelerde doluluk oranının yüzde yüzlere ulaşması sonucu ilçede araç sayısı da arttı. Ekipler, ana hatlarda trafik akışını etkileyen özellikle hatalı park, motosikletler, ses kirliliği, alkol, araçların ışık tertibatları, sinyalizasyon ihlali, emniyet kemeri ve sürücülere yasak olan cep telefonu uygulaması denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde eksikleri görülen araçlara cezai işlem uygulanıyor.


Trafik Amiri Harun Yiğit öncülüğündeki trafik ekiplerinin uygulamalarına teşekkür eden vatandaşlar, “Bu tür uygulamalar kural ihlali yapan sürücüler açısından çok yararlı. Caydırıcılık özelliği taşıyor ve kesilen para cezaları nedeni ile araç sürücüler bir daha aynı hatayı yapmadan önce iki kere düşünmeye başlıyor” şeklinde konuştular.




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