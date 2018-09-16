Edremit'te trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece E-87 karayolu Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Yusuf Bilal Koç'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 ABC 102 plakalı araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü olay yerinde can verdi. Sürücünün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.