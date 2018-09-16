İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece E-87 karayolu Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Yusuf Bilal Koç'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 ABC 102 plakalı araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü olay yerinde can verdi. Sürücünün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.