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Edremit'te uçak düştü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası sonrası zeytinlik araziye düştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası sonrası zeytinlik araziye düştü. Önce elektrik tellerine takılıp daha sonra düşen uçağın pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp ardından da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu.


Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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