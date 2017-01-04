Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliğine bağlı görevlilerce; Edremit ilçesinde yapılan çalışmalarda, kullanıcı şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 6 şahıs operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 329 adet extacy hap, 41.19 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 90 gramı 30 adet satışa hazır fişek haline getirilmiş toplam 600 gram esrar maddesi, 79 adet satışa hazır hale getirilmiş lyrıca hap ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin bitimine müteakip adli makamlara mevcutlu olarak sevk edildiler.