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06 Temmuz 2018 22:18

Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Edremit’te uyuşturucu operasyonu

06 Temmuz 2018 22:18


Edinilen bilgilere göre, ekipler düzenli şekilde sürdürdükleri istihbarat çalışmaları kapsamında savcılık emri ile uyuşturucu madde satan ve kullanan kişilerin evlerine operasyon düzenledi. 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 8,77 gram bonzai, 55 gram skunk maddesi, 3,31 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı bu noktada derinleştiren ekipler, daha sonra uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen üç şüphelinin ikametlerine düzenlenen operasyonda ise satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerden H.T, B. Ç, C.S adlı kişiler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Polisin, ilçede zehir tacirlerine yönelik amansız mücadelesinin aralıksız bir şekilde sürdüğü öğrenildi.




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