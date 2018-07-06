Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, ekipler düzenli şekilde sürdürdükleri istihbarat çalışmaları kapsamında savcılık emri ile uyuşturucu madde satan ve kullanan kişilerin evlerine operasyon düzenledi. 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 8,77 gram bonzai, 55 gram skunk maddesi, 3,31 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı bu noktada derinleştiren ekipler, daha sonra uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen üç şüphelinin ikametlerine düzenlenen operasyonda ise satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerden H.T, B. Ç, C.S adlı kişiler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Polisin, ilçede zehir tacirlerine yönelik amansız mücadelesinin aralıksız bir şekilde sürdüğü öğrenildi.