Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 14:56

Edremit’te yakalanan 4 metre boyundaki yılanın sırrı çözüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ovada yer bulamayan yılanlar şehir merkezinden çıkmaya başladı.

Edremit’te yakalanan 4 metre boyundaki yılanın sırrı çözüldü

21 Mayıs 2018 14:56

Son yakalanan yılanın ise yaklaşık 4 metre boyundaki "sarı yılan" olarak bilinen türün "tarıma yararlı yılan olduğu" öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cennetayagi Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesindeki ağaçta yılan olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Amirliği ekipleri yılanı yakaladılar. Çevre sakinleri ise büyük panik yaşarken yılanın türünü merak ettiler.


Yapılan incelemede ise, az bitkili çalılık ve taşlık olan her yerlerde bulunan küçük kemirici bir hayvan olan sarı yılan, kuş ve kuş yavruları ile beslendiği gibi kemiricileri de avladığından agresif ama zehirsiz tarıma yararlı sayılabilen bir yılan türü olduğu anlaşıldı.


Yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftada yine şehrin merkezinde yine zararsız olan ‘oluklu kertenkele’ yakalanmıştı. Bu yılanların öldürülmemesi istendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç