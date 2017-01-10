Edremit’te YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden farklı isimlerle terör örgütü PKK lehine övücü, Türkiye Cumhuriyeti ile polis ve asker aleyhinde küçük düşürücü, aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen S.Ç. ve S.Ç. isimli kardeşlerin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Akçay Mahallesi’ndeki evlerine baskın yapıldı. İki kardeş gözaltına alındı. PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.