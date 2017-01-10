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10 Ocak 2017 19:53

Edremit’te YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Edremit’te YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

10 Ocak 2017 19:53

Balıkesir’in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden farklı isimlerle terör örgütü PKK lehine övücü, Türkiye Cumhuriyeti ile polis ve asker aleyhinde küçük düşürücü, aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen S.Ç. ve S.Ç. isimli kardeşlerin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Akçay Mahallesi’ndeki evlerine baskın yapıldı. İki kardeş gözaltına alındı. PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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