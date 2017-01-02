Edremit’te yeni kimlikler dağıtılıyor

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni cipli kimlik kartını alabilmek için Edremit Nüfus Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımı için başvurular 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda bulundu. Edremit Kaymakamı Sırmalı yeni kimliklerin teknolojik olarak üstünlükleri olduğunu ve kişisel verilerin korunmasında büyük önemi olduğunu ifade etti. Kaymakam Ali Sırmalı vatandaşları yeni kimliklerini almak için başvuruda bulunmaya davet etti.

Kaymakam Ali Sırmalı başvuru yaparak parmak ve el ayası izleri alındıktan sonra imza attı. Kaymakam Ali Sırmalı yeni kimlik kartı için 16 lira ücret ödedi.

Edremit İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sırmalı daha sonra vatandaşlar ile sohbet etti ve yeni kimlikler hakkında bilgi verdi.