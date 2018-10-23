Edremit'te yeşil sahalar artıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından yapımı devam eden park alanlarını ziyaret eden Başkan Saka daha yeşil bir Edremit için çalıştıklarını ifade etti.

Edremit Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları her gün yerinde ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ilçenin daha yaşanabilir, yeşil ve modern bir kent kimliği kazanması için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Saka “Park ve Bahçeler Müdürüm Yusuf Madanoğlu ile birlikte Hamidiye Mahallesi'nde yeni yaptığımız park alanında incelemelerde bulunuyor, çalışmalar hakkında bilgi alıyorum.”dedi.