Edremit'te yükseköğretim güvenlik toplantısı yapıldı

Toplantıda, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu, Altınoluk Meslek Yüksekokulu ve Sivil Havacılık Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini güven ve huzur ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar ile öğrencilerin ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler gerçekleşti.

Toplantıda olumsuz durumların önlenmesi açısından tüm ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak yüksekokul bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Kaymakam Sırmalı "Yüksekokullarımız ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gençlerimizin 2018-2019 eğitim döneminde huzur içinde öğrenimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Bu noktada tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışılacaktır” dedi.

Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan V. Coşkun Taşkın, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak katıldı.